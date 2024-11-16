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Сегодня, 16:55

Фабио Каннаваро: «Мостовой — великий игрок. Против него всегда было трудно играть»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-капитан сборной Италии по футболу, обладатель «Золотого мяча» — 2006 Фабио Каннаваро поделился впечатлениями от участия в московском турнире по паделу Winline LPL Cup.

— Как вам соревнования?

— Организация замечательная. Все прошло отлично. Знаю этот спорт давно, но это мой первый турнир. Падел — достаточно тяжелый вид спорта. Для меня особенно, ведь у меня проблемы с коленом. Дальнейшее участие зависит от состояния. Вообще, всегда приятно участвовать в таких турнирах.

Также бывший защитник поделился мнением о своем напарнике, экс-футболисте сборной России Александре Мостовом.

— Как вам ваш партнер?

— Великий футболист. Но как партнер в паделе я ему не подошел. Это первый раз для меня в таком турнире, нужно относиться с пониманием.

Большой талант, отличный противник. На поле с ним всегда было трудно. Хорошо, что в футболе мы имеем возможность встречать столько друзей! Когда играем в падел или футбол, это самое главное.

Каннаваро является чемпионом мира-2006 в составе сборной Италии. 51-летний экс-защитник наиболее известен по выступлениям за «Наполи», «Интер», «Ювентус» и мадридский «Реал».

Александр Мостовой
Фабио Каннаваро
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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