Мостовой пройдет обследование в больнице на следующей неделе

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о состоянии своего здоровья.

«На поле я пока [выходить] не могу. На следующей неделе поеду на обследование. Сделают КТ (компьтерную томографию — Прим. «СЭ»), посмотрят, все скажут. Камни же есть», — сказал Мостовой «СЭ».

4 октября экс-футболист был экстренно госпитализирован в связи с камнями в почках. Мостовой перенес операцию и был выписан спустя несколько дней.