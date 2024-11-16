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Жирков: «Может быть, в 80 лет открою исторический музей»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал «СЭ», как обстоят дела с открытием музея Великой Отечественной войны.

— Вы еще думаете открыть свой исторический музей?

— Очень хочу открыть музей, но пока нет времени. Еще тяжело с помещением, точнее, с его строительством. Основное направление — это Великая Отечественная война. Может быть, в 80 лет открою исторический музей.

— Не думали затронуть другие исторические события?

— У меня денег не хватит (смеется), — сказал Жирков «СЭ».

Экс-футболист завершил карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом стали «Химки».

Юрий Жирков
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3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
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 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
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 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
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