Бальбуэна: «Хорошо оцениваю работу с Личкой, он тренирует с намерением улучшить «Динамо»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал победу в матче 5-го тура РПЛ над ЦСКА (2:1).

«Выиграть в дерби невероятно важно для нас, наших болельщиков, чтобы подняться вверх в турнирной таблице. Матч действительно был непростым. У нас было много моментов, но реализация оказалась не очень эффективной. Важно то, что «Динамо» выиграло, набрало три очка», — приводит слова Бальбуэна Metaratings.ru.

Также он высказался о работе с главным тренером Марцелом Личкой.

«Могу хорошо оценить работу с Личкой. Он тренирует с намерением улучшить команду. Мы владеем мячом, продолжаем играть в любой ситуации, создавать моменты в каждом матче. Для «Динамо» важно быть еще более эффективной командой, реализовывать моменты, которые мы создаем», — сказал Бальбуэна.

«Динамо» с 10 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда в 6-м туре сыграет на выезде с «Рубином».