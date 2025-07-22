Ежов рассказал о причине ухода из «Крыльев Советов» в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Роман Ежов рассказал «СЭ» о причине ухода из «Крыльев Советов».

— Почему решил сменить клуб?

— Я считаю, свой путь в Самаре уже прошел. Относительно долго там проиграл. Были и хорошие, и плохие моменты. Но, в целом, за все благодарен Самаре. Поэтому решил для себя попробовать что-то новое.

— Почему «уже прошел путь»?

— Да не знаю. Уже очень долго, пять лет в клубе был.

— Ветеран, получается.

— Получается так (улыбается).

— Что можешь сказать болельщикам «Крыльев»?

— Благодарен за все. Отличные болельщики: всегда нас поддерживали, гнали вперед. Только позитивные эмоции у меня.

9 июля «Сочи» объявил о переходе 27-летнего Ежова. Контракт с футболистом рассчитан на 3 года.

В прошлом сезоне РПЛ Роман Ежов провел 21 матч за «Крылья Советов», в которых отметился двумя голевыми передачами.