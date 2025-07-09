Ежов подписал контракт с «Сочи»

Полузащитник Роман Ежов продолжит карьеру в «Сочи», сообщает пресс-служба южного клуба.

27-летний футболист подписал контракт с «Сочи» сроком на три года. За новую команду Ежов будет выступать под 29-м номером.

С 2020 года полузащитник играл за «Крылья Советов». 9 июня самарский клуб объявил об уходе игрока. В прошлом сезоне Ежов провел 23 матча за «Крылья» во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

В сезоне-2024/25 «Сочи» занял пятое место в первой лиге, но получил право сыграть в стыковых матчах, так как ставший третьим «Черноморец» не прошел процедуру лицензирования. В переходных играх сочинцы победили «Пари НН» по сумме двух встреч (1:2, 3:1) и вышли в РПЛ.