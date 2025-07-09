Ежов подписал контракт с «Сочи»
Полузащитник Роман Ежов продолжит карьеру в «Сочи», сообщает пресс-служба южного клуба.
27-летний футболист подписал контракт с «Сочи» сроком на три года. За новую команду Ежов будет выступать под 29-м номером.
С 2020 года полузащитник играл за «Крылья Советов». 9 июня самарский клуб объявил об уходе игрока. В прошлом сезоне Ежов провел 23 матча за «Крылья» во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.
В сезоне-2024/25 «Сочи» занял пятое место в первой лиге, но получил право сыграть в стыковых матчах, так как ставший третьим «Черноморец» не прошел процедуру лицензирования. В переходных играх сочинцы победили «Пари НН» по сумме двух встреч (1:2, 3:1) и вышли в РПЛ.
Источник: https://t.me/Sochipfc/27519
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|8.08
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|9.08
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|- : -
|9.08
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|9.08
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Ростов
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|К
|Ж
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Рубин
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|1
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|1
|0
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Максим Савельев
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