Евсееву не понравилось поведение Тедеско в матче с «Сочи»

Российский тренер Вадим Евсеев высказался о скандальном матче 18-го тура Тинькофф РПЛ «Спартака» с «Сочи» (0:1).

В подтрибунном помещении между двумя командами произошла стычка, один из игроков южан якобы ударил ассистента Доменико Тедеско — Андреаса Хинкеля. По словам наставника красно-белых, тренер сочинцев Дмитрий Бородин заявил ему, чтобы он уезжал из России.

— Был на матче «Сочи» — «Спартак» и все видел с трибуны, сидел прямо по центру. Есть что сказать. Знаете, когда я играл против «Спартака», все то же самое видел, стоя в десятке метров. То, что господин Тедеско красиво говорит на камеру — это одно. То, что люди видят — другое.

Вчерашняя истерия высосана из пальца. «Сочи» полностью контролировал матч и переиграл «Спартак». Завуалировать поражение истерией... Увести разговор к обвинениям соперника...", — написал в Instagram Евсеев.

Также Евсеев похвалил тренеров «Сочи», отметив, как они работают с футболистам.

После матча сочинцы выступили с заявлением по поводу неспортивного поведения Тедеско.