Суд рассмотрит заявление «Тамбова» о банкротстве в середине апреля
11:41
Арбитражный суд Тамбовской рассмотрит заявление «Тамбова» о банкротстве, сообщается на официальном сайте суда.
Заседание по делу о банкротстве состоится 14 апреля.
В начале февраля 2021 года «Тамбов» подал иск о банкротстве. Сумма исковых требований клуба составила около 300 миллионов рублей. 19 февраля стало известно, что клуб получит средства для погашения долгов и сможет завершить сезон-2020/21.
После 20-го тура «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 13 очков.
Дополнительная информация:
https://kad.arbitr.ru/Card/21232f5c-d4f9-43a6-a9e8-27457866d11e
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