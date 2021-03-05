Суд рассмотрит заявление «Тамбова» о банкротстве в середине апреля

Арбитражный суд Тамбовской рассмотрит заявление «Тамбова» о банкротстве, сообщается на официальном сайте суда.

Заседание по делу о банкротстве состоится 14 апреля.

В начале февраля 2021 года «Тамбов» подал иск о банкротстве. Сумма исковых требований клуба составила около 300 миллионов рублей. 19 февраля стало известно, что клуб получит средства для погашения долгов и сможет завершить сезон-2020/21.

После 20-го тура «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 13 очков.