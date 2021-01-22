В эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказал мнение об оптимальном, на его взгляд, числе команд в РПЛ и о том, каким должен быть лимит на легионеров.

— В связи со всеми этими неудачами сейчас пошло активное обсуждение идеи с сокращением премьер-лиги до 12 команд. Вы, судя по записи в Instagram, предпочли бы расширение до 18 и не две, а одну команду в стыках.

— Да, и говорю это с позиции тренера. Сейчас надо занять 12-е место, чтобы не попасть в стыковые матчи. А стыки, когда все решается в двух матчах, давят на психику не меньше борьбы за первое место. Мне есть с чем сравнивать, поскольку я два раза участвовал в золотых матчах — за «Спартак» с «Аланией» и за «Локомотив» с ЦСКА (Евсеев — единственный российский футболист, выигравший две такие встречи. — Прим. И.Р.). И также дважды как главный тренер — в стыках, когда мы с «Амкаром» обыграли «Тамбов», а с «Уфой» — «Томь». Эмоции от матчей за сборную России с Уэльсом близки и к одному, и к другому.

Одно неверное движение — и ты проиграл, и огромный труд на протяжении целого сезона идет насмарку. Давление колоссальное. Если в РПЛ будет 18 клубов, а в стыках — не две команды, а одна, то это в точности повторит систему проведения чемпионата Германии. Я ничего не придумываю, все уже давно существует! И такая система позволяет командам играть раскованнее, а тренерам использовать более смелые модели.

— Вы приводите мне аргумент, который я недавно слышал и от Федотова. Он тоже считает, что нынешний вариант провоцирует закрытую игру, «автобусы».

— Об этом и речь! Когда много команд в подвешенном состоянии, становится уже не до красивой игры. Нужен результат.

— С другой стороны, то, что вы предлагаете, — это опасность болота, когда немало команд рано лишатся турнирной мотивации. А это угроза договорняков, когда они будут играть с теми, кому результат нужен.

— Не согласен. Каждая команда хочет подняться выше. У всех есть шкала премиальных за то или иное место. В той же «Уфе» чем выше в итоговой таблице мы оказывались, тем больше денег получали. Разве это не мотивация? У «Уфы» премиальные выплачивались два раза за сезон — перед Новым годом и после окончания сезона. За отдельные матчи — ничего. Все зависело от занятого места после первой части чемпионата и после окончания сезона.

— Но как расширять РПЛ, если каждый год в лиге оказывается какая-то команда-катастрофа, где по полгода не платят денег, либо она не может принимать соперников в своем городе? А в этом сезоне с «Тамбовом» происходит и то, и другое.

— Расширение тут ни при чем. Спрашивать надо с тех, кто допускает «Тамбов» до участия в чемпионате. Это же не первый год, когда у него такое со стадионом происходит. Такое надо было предвидеть. В «Амкаре» была другая ситуация. Задолженность была для Перми обычная — зарплата за три месяца. Пеев рассказывал — когда-то по шесть месяцев не платили. Просто руководство решило закрыть клуб, и все.

— Ваше мнение насчет нынешней версии лимита на легионеров? И каким он вообще должен быть?

— Опять же — сужу с точки зрения тренера. Для меня это нормальный вариант, поскольку теперь мне не надо думать, сколько на поле россиян, а сколько — легионеров. Делаешь состав под 6+5 и смотришь: «Е-мое, ну объективно же — семь иностранцев нужно ставить». А нельзя. И начинаешь лихорадочно думать, кого убрать, какого русского поставить. Сейчас хотя бы об этом голова болеть не должна. И на поле выходят реально лучшие из тех, кто есть.

Но всегда мы хотим чего-то нового. Одни говорят: «Мы за здоровую конкуренцию». Другие: «При здоровой конкуренции русских игроков не будет, а так хоть сборной есть из кого выбирать». Вот какой выбор будет у национальной команды, если РПЛ сократят до 12 команд и в каждой будет по восемь легионеров? Из 36 игроков? То есть две трети российских футболистов, играющих в премьер-лиге, будут вызывать в сборную.

?Полное интервью с Вадимом Евсеевым можно прочитать здесь.