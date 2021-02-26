Евсеев — о переходе Фольмера в «Ростов»: «Уверен, у Карпина он будет расти и играть важную роль»
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал переход полузащитника уфимцев Кирилла Фольмера в «Ростов».
«Уфа» в последние часы окна отдала «Ростову» Кирилла Фольмера, качественного молодого игрока, подходящего под модель игры ростовчан. Это атакующий футболист, его потенциал пока еще неизвестен. Но уверен, что у Карпина он будет расти и играть важную роль.
В Уфе Кириллу было сложно заиграть, поскольку подбор исполнителей диктует определенную схему игры. «Ростов» действует иначе: в давление, в другую схему и Фольмер сможет играть как на краю, так и в середине атаки. У него хороший удар, дриблинг, скорость выше среднего. За спиной спартаковская школа, понимание игры. Светлая голова, в общем. Думаю, это отличное приобретение «Ростова». Советую присмотреться.
Думаю Кирилл, получит много игровой практики. У него хорошая подача, предположу, что ему могут отдать и исполнение стандартов. Было приятно работать с ним в «Уфе», рад, что он пошел на повышение», — написал Евсеев в Instagram.
В текущем сезоне 21-летний Фольмер провел 15 матчей за «Уфу», в которых отметился результативной передачей.
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