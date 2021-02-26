РФС продолжит ужесточение финансовых требований при лицензировании клубов

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о ситуации с «Тамбовом».

— Ваше мнение о проблеме «Тамбова», как должен выглядеть процесс лицензирования? Почему он так неудачно устроен, что возникла такая проблема?

— Мы этот вопрос мы неоднократно обсуждали и я на него отвечал. А до «Тамбова» были и другие клубы. Подход к лицензированию клубов исторически был достаточно мягким. Многие клубы предоставляли гарантирующие письма от руководящих органов. Не только «Тамбов» предоставил такое гарантийное письмо от своих региональных органов власти, что они готовы финансировать клуб. Не буду называть другие клубы, но это внушительный список.

Подход был достаточно мягким. Не каждый клуб может предоставить банковскую гарантию. Это сложно и подобного рода гарантии стоят денег. И мы исторически при лицензировании принимали такие письма, что позволяло обеспечивать наличие 16 команд в РПЛ.

По большинству этих писем обязательства исполнялись. Таких случаев, когда возникали проблемы, как с «Тамбовом», не так много. Да, это нехорошая история. Но мы продолжим работу по ужесточению финансовых требований при лицензировании.

(Владислав Зимагулов)

«Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками после 19 матчей. Сегодня, 26 февраля команда сыграет против «Ротора» в рамках 20-го тура чемпионата России, начало встречи — в 19.00 (мск).

«Тамбов» из-за финансовых проблем был близок к снятию с сезона, однако 16 февраля было принято решение, что клуб доиграет чемпионат.