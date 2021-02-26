Гинер стал вице-президентом РФС
Стали известны имена вице-президентов Российского футбольного союза (РФС), утвержденных на исполкоме РФС.
Как сообщает пресс-служба организации, вице-президентами были избраны президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин, президент ЦСКА Евгений Гинер, председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина, бизнесмен Игорь Каменской и руководитель комитета по маркетингу РФС Денис Соловьев.
5?? Игорь Каменской, Сергей Прядкин, Евгений Гинер, Елена Илюхина и Денис Соловьёв избраны вице-президентами РФС— РФС (@rfsruofficial) February 26, 2021
Исполком РФС состоялся сегодня, 26 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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