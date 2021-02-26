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Гинер стал вице-президентом РФС

14:27

Стали известны имена вице-президентов Российского футбольного союза (РФС), утвержденных на исполкоме РФС.

Как сообщает пресс-служба организации, вице-президентами были избраны президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин, президент ЦСКА Евгений Гинер, председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина, бизнесмен Игорь Каменской и руководитель комитета по маркетингу РФС Денис Соловьев.

Исполком РФС состоялся сегодня, 26 февраля.

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