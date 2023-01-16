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Сегодня, 12:05

Евгения Медведева приехала на сборы «Динамо» в Абу-Даби: «Мощное усиление»

Виктория Кравченко
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева приехала на сборы футбольного клуба «Динамо» в Абу-Даби, сообщает пресс-служба бело-голубых.

«На сборы к «Динамо» приехало мощное усиление», — подписан ролик с приездом фигуристки.

Первый сбор команды пройдет с 12 по 22 января. Там бело-голубые проведут два товарищеских матча — с «Грин Херонс» (18 января) и «Оренбургом» (22 января).

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах.

ФК Динамо (Москва)
Евгения Медведева
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