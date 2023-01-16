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Сегодня, 11:58

В «Маккаби» назвали спекуляцией возможное назначение Слуцкого после ухода Ивича

Константин Белов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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В пресс-службе «Маккаби» из Тель-Авива в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировали на информацию о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера после ухода Владимира Ивича в «Краснодар».

«Мы не реагируем на слухи и спекуляции СМИ», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Леонид Слуцкий 15 ноября 2022 года покинул пост главного тренера «Рубина».

«Маккаби» Тель-Авив занимает второе место в чемпионате Израиля, набрав 53 очка за 26 туров.

Новым главным тренером клуба стал Айтор Каранка — он сменил в этой должности Ивича, который 4 января был представлен в качестве нового тренера «Краснодара».

Футбол
ФК Маккаби (Тель-Авив)
Владимир Ивич
Леонид Слуцкий
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