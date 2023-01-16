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Канчельскис: «Захаряну надо собрать вещи и бежать в «Челси»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Не знаю, перейдет ли Захарян в «Челси» в это трансферное окно, но бежать туда надо обязательно, в быстром темпе, — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса. — Собрать все вещи и бежать, как в фильме «Форрест Гамп». «Динамо» — хороший клуб, но как его можно сравнивать с «Челси»? Это великая команда, поэтому Захаряну туда надо обязательно идти».

9 января СМИ писали, что «Челси» все еще сохраняет интерес к футболисту, сам Захарян заявил, что устал от этих разговоров.

В нынешнем сезоне 19-летний россиянин провел за «Динамо» 22 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Срок действующего контракта Захаряна с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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