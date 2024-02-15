Ловчев высказался о конфликте между Джикией и Абаскалем: «Дурь какая-то!»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал свое мнение о конфликте между защитником красно-белых Георгием Джикией и главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Это беда «Спартака» и его большого руководства. Если бы во главе стоял Николай Петрович Старостин, он бы давно разрулил конфликт. К человеку (Георгию Джикии), который верой и правдой служил «Спартаку» и был капитаном команды, никогда никуда не дергался, никогда себя не дискредитировал, нужен уважительный подход. К нему надо относится нормально. Если он не нужен тренеру, надо спокойно отпустить, потому что, в конце концов, за этим конфликтом смотрят многие футболисты, которые потом не захотят идти в «Спартак» по той причине, как клуб относится к своей легенде.

Абаскаль — первый тренер, от которого я слышу про двух одноногих игроков. Дурь какая-то! Нашел чем оправдываться! Вместо того, чтобы защиту научить играть, он дурдом рассказывает. И здесь виновато руководство «Спартака», что допустило до этого — теперь вся страна обсуждает тему, как в клубе относятся к футболистам», — приводит слова Ловчева Sport24.

Нынешнее соглашение Джикии с московским клубом истекает летом 2024 года. 5 февраля Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если Абаскаль останется в клубе.