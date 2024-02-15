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15 февраля, 20:44

Ловчев высказался о конфликте между Джикией и Абаскалем: «Дурь какая-то!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал свое мнение о конфликте между защитником красно-белых Георгием Джикией и главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Это беда «Спартака» и его большого руководства. Если бы во главе стоял Николай Петрович Старостин, он бы давно разрулил конфликт. К человеку (Георгию Джикии), который верой и правдой служил «Спартаку» и был капитаном команды, никогда никуда не дергался, никогда себя не дискредитировал, нужен уважительный подход. К нему надо относится нормально. Если он не нужен тренеру, надо спокойно отпустить, потому что, в конце концов, за этим конфликтом смотрят многие футболисты, которые потом не захотят идти в «Спартак» по той причине, как клуб относится к своей легенде.

Абаскаль — первый тренер, от которого я слышу про двух одноногих игроков. Дурь какая-то! Нашел чем оправдываться! Вместо того, чтобы защиту научить играть, он дурдом рассказывает. И здесь виновато руководство «Спартака», что допустило до этого — теперь вся страна обсуждает тему, как в клубе относятся к футболистам», — приводит слова Ловчева Sport24.

Нынешнее соглашение Джикии с московским клубом истекает летом 2024 года. 5 февраля Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если Абаскаль останется в клубе.

Источник: Sport24
Георгий Джикия
Евгений Ловчев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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