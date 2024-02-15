Адвокат Влута: «Промеса могут арестовать в ОАЭ»

Нидерландский адвокат Эрик Томас, работающий с нападающий «Урала» Раем Влутом, ответил на вопрос о том, могут ли форварда «Спартака» Квинси Промеса экстрадировать из ОАЭ, где он сейчас находится вместе на сборах.

«Честно говоря, я не знаю, какие намерения у властей. Но, по логике, это возможно даже в случае подачи апелляции. Промеса могут арестовать, экстрадировать, после чего суд заберет у него паспорт и обяжет не покидать город. Тогда ему будет очень сложно вернуться в Россию и продолжить играть в футбол», — приводит слова агента «РБ Спорт».

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Ожидается, что сторона футболиста в ближайшее время подаст апелляцию.

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.