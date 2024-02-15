Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

15 февраля, 20:34

Адвокат Влута: «Промеса могут арестовать в ОАЭ»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нидерландский адвокат Эрик Томас, работающий с нападающий «Урала» Раем Влутом, ответил на вопрос о том, могут ли форварда «Спартака» Квинси Промеса экстрадировать из ОАЭ, где он сейчас находится вместе на сборах.

«Честно говоря, я не знаю, какие намерения у властей. Но, по логике, это возможно даже в случае подачи апелляции. Промеса могут арестовать, экстрадировать, после чего суд заберет у него паспорт и обяжет не покидать город. Тогда ему будет очень сложно вернуться в Россию и продолжить играть в футбол», — приводит слова агента «РБ Спорт».

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Ожидается, что сторона футболиста в ближайшее время подаст апелляцию.

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
14
7
Читайте также
Даня Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе
Адвокат Добровинский посоветовал Промесу попросить политическое убежище
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ЦСКА подтвердили, что бывший игрок «Факела» Долгов тренируется с командой

Ловчев высказался о конфликте между Джикией и Абаскалем: «Дурь какая-то!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости