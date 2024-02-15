Лепехин: «Зенит» — главный претендент на чемпионство, он всегда был сильнее «Краснодара»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от игры петербуржцев во второй части сезона РПЛ.

«Во второй части сезона жду от «Зенита» победы в чемпионате. Да, сейчас петербуржцы на втором месте, и кто-то считает это проблемой. Я считаю, что в этом нет ничего страшного. Все равно «Зенит» — главный претендент на победу в РПЛ. Стал ли «Зенит» сильнее «Краснодара»? Петербуржцы всегда были сильнее «Краснодара», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

После 18 туров «Зенит» (36 очков) занимает второе место в чемпионате России. «Краснодар» находится на первое строчке с 38 баллами.

В 19-м туре РПЛ «Зенит» сыграет со «Спартаком». Матч состоится 2 марта на «Газпром Арене».