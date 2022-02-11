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Евгений Ким о голе «Копенгагену»: «Постарался сдержать эмоции»

Евгений Петров
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Евгений Ким рассказал о своем голе в товарищеском матче с «Копенгагеном» (3:2).

Где-то на 30-й минуте Малком сместился в центр, отдал пас за спину защитнику, я открылся и пробил низом в дальний угол, - цитирует Кима официальный сайт «Зенита». - Конечно, приятно, что выпал такой шанс. Было тяжело, потому что выходил без разминки в самом начале матча, против сильного соперника. Было непросто, но потом забил гол, совершил пару удачных действий — и войти в игру получилось. Конечно, пришлось непросто из-за уровня соперника. Высокие скорости, совсем другой уровень игры.

Эмоции после гола? Сдержанные. Не скажу, что я эмоциональный человек. В душе было приятно — это важный гол и для меня, и для команды. Я был рад, но постарался сдержать себя. Я так всегда праздную голы. Еще пенальти реализовал в послематчевой серии — тоже приятно. В общем, игра сложилась хорошо».

Матч проходил в рамках Кубка Атлантики, победителем которого стал «Зенит».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-02-11-evgeniy-kim-golu-v-vorota-kopengagena-byl-rad-no-postaralsya-sderzhat-emotsii.htm

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ФК Зенит
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
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7
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8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
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