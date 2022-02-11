Евгений Ким рассказал о самом запоминающемся моменте на сборах «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Евгений Ким рассказал о том, что ему запомнилось на сборах команды.

«Самый запоминающийся для момент на этих сборах? Дебют — против «Эмирейтс», это был мой первый матч, — цитирует Кима официальный сайт «Зенита». — Я сделал первое касание, а рядом со мной — все топ-игроки.

Футболисты, на которых раньше я смотрел по телевизору, а сегодня вместе с ними играю за одну команду. Это самое яркое. Надеюсь, все это пойдет мне на пользу, и я стану быстрее, сильнее, лучше".

18-летний футболист в официальных матчах за первую команду «Зенита» пока не играл. Он провел шесть матчей за «Зенит-2» и забил два мяча.