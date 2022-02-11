«Зенит» во второй раз в истории выиграл Кубок Атлантики

Победителем товарищеского турнира Кубок Атлантики стал «Зенит». Команда выиграла турнир во второй раз в своей истории, сообщает официальный сайт клуба.

По ходу турнира «Зенит» поочередно переиграл датские «Мидтьюлланн» (1:0), «Копенгаген» (3:2) и «Брондбю» (2:1). На втором месте по итогам розыгрыша разместился «Копенгаген», на третьем — «Хальмстад».

Для петербуржцев победа в турнире — вторая в истории; в предыдущий раз сине-бело-голубые выиграли этот трофей в 2016 году.