Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал "СЭ" решение совета директоров красно-белых расстаться с вице-президентом клуба Наилем Измайловым и спортивным директором Сергеем Родионовым по окончании сезона. Кафельников считает, что вместе с ними должен был быть уволен и главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

- На 50 процентов удовлетворен решением совета директоров, на 50 – нет, - сказал Кафельников.

- С чем связано недовольство?

- Как я понимаю, тренерский состав остается. Это и есть 50 процентов, которые меня расстроили.

- Вместе с Измайловым и Родионовым нужно было увольнять и Кононова?

- Это нужно было делать в обязательном порядке. Разве вы не видите, что происходит?

- Тем не менее, совет директоров "Спартака" объявил, что планируется существенное обновление состава команды.

- Совет директоров и раньше много что говорил, но далеко не все являлось действительностью. Этот первый шаг, который был сделан сегодня, позволит фанатскому движению немного остыть, но, по моему мнению, того, что было сделано, недостаточно.

- Совсем не верите в Кононова?

- Вы с ума сошли? Может быть, господин Кононов – хороший человек, но как тренеру, тем более, такого клуба, как "Спартак", ему не хватает, как бы это сказать, внутреннего стержня. (Иван Торопцев)

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. В четверг красно-белые разгромно проиграли тульскому "Арсеналу" в матче 25-го тура премьер-лиги.

Измайлов и Родионов покинут "Спартак"