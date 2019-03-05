Евгений Бушманов: "В молодежной сборной нужно было время, чтобы адаптироваться и привыкнуть к новому расписанию"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" рассказал, что не согласился бы работать в чьем-то тренерском штабе. Он также отметил, что ему было интересно работать и в национальной команде, и в клубе.
Напомним, в октябре минувшего года Российский футбольный союз и члены тренерского штаба молодежной сборной России во главе с Бушмановым "достигли договоренности о расторжении контрактов по соглашению сторон". Под руководством Бушманова команда не смогла выйти в финальную стадию молодежного чемпионата Европы.
– Чем занимались после ухода из молодежной сборной?
– Проводил время с семьей и детьми.
– Соскучились по тренерской работе? Или еще хочется отдохнуть?
– Отдохнул я достаточно. Уже соскучился по работе.
– Предложения в этот период были?
– Только разговоры в декабре и начале января. Но никакой конкретики.
– Речь идет о клубе высшей лиги?
– Нет.
– Это вас и отпугнуло?
– Не совсем, просто хотели выяснить мою готовность к работе. Ничего более.
– Эту команду в итоге возглавил другой специалист?
– Конечно. Сам клуб назвать не могу.
– В каких условиях вам комфортнее работать? В клубе или сборной?
– Специфика в национальной команде и клубе совершенно разная. Например, когда начинал работу в молодежной сборной, нужно было время, чтобы адаптироваться и привыкнуть к новому расписанию. Но мне интересно было и там, и там. В клубе же больше возможности для реализации своих идей. Хочется постоянного контакта с игроками, так проще доносить свои мысли.
Конечно, нужно работать с людьми, которым интересно развивать футбол. Ставить зрелищный и современный футбол.
– Вы бы могли согласиться на работу в чьем-то тренерском штабе?
– Хочется быть именно главным. (Андрей Михайлов, Илья Андреев)
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