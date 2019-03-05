Евгений Бушманов: "В молодежной сборной нужно было время, чтобы адаптироваться и привыкнуть к новому расписанию"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" рассказал, что не согласился бы работать в чьем-то тренерском штабе. Он также отметил, что ему было интересно работать и в национальной команде, и в клубе.

Напомним, в октябре минувшего года Российский футбольный союз и члены тренерского штаба молодежной сборной России во главе с Бушмановым "достигли договоренности о расторжении контрактов по соглашению сторон". Под руководством Бушманова команда не смогла выйти в финальную стадию молодежного чемпионата Европы.

– Чем занимались после ухода из молодежной сборной?

– Проводил время с семьей и детьми.

– Соскучились по тренерской работе? Или еще хочется отдохнуть?

– Отдохнул я достаточно. Уже соскучился по работе.

– Предложения в этот период были?

– Только разговоры в декабре и начале января. Но никакой конкретики.

– Речь идет о клубе высшей лиги?

– Нет.

– Это вас и отпугнуло?

– Не совсем, просто хотели выяснить мою готовность к работе. Ничего более.

– Эту команду в итоге возглавил другой специалист?

– Конечно. Сам клуб назвать не могу.

– В каких условиях вам комфортнее работать? В клубе или сборной?

– Специфика в национальной команде и клубе совершенно разная. Например, когда начинал работу в молодежной сборной, нужно было время, чтобы адаптироваться и привыкнуть к новому расписанию. Но мне интересно было и там, и там. В клубе же больше возможности для реализации своих идей. Хочется постоянного контакта с игроками, так проще доносить свои мысли.

Конечно, нужно работать с людьми, которым интересно развивать футбол. Ставить зрелищный и современный футбол.

– Вы бы могли согласиться на работу в чьем-то тренерском штабе?

– Хочется быть именно главным. (Андрей Михайлов, Илья Андреев)

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