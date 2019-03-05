Евгений Бушманов: "Для Ахметова в сентябре было важнее находиться в клубе. Вызови мы его в сборную, не уверен, что он попал бы в состав"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" высказался о полузащитнике ЦСКА Ильзате Ахметове. По его словам, игрок не был готов на 100 процентов, чтобы помочь команде, поэтому футболист не получил вызова в сентябре.

– Ахметова в молодежной сборной мы мало видели. Понимаю, что в первой половине года он не играл, но осенью-то был хорош.

– У нас сбор был в самом начале сентября. На тот момент он только-только начал играть в ЦСКА, сначала выходил на замену. В последнем матче перед нашим сбором армейцы разгромили "Урал" со счетом 4:0. Чалов тогда забил три мяча. Ахметов тоже достаточно хорошо проявил себя. В принципе, я его знаю давно и не переставал следить за ним, за тем, в каком он состоянии. Но в тоже время понимал, что человек практически год не играл в футбол и сейчас только начинает восстанавливать форму.

Для него тогда, в сентябре, было важнее находиться в клубе – набрать форму и уверенность, закрепиться там. Вызови мы его в сборную, не уверен, что он попал бы в состав. Скорее всего, нет. Но он бы потерял эти две недели и неизвестно, смог бы потом проявить себя в ЦСКА так, как проявил. При вызове футболистов мы всегда руководствовались, естественно, задачами и результатами сборной. Но, в том числе, думали и о том, как игроку максимально развиваться, как помочь ему в этом.

Похожая ситуация была с Чаловым в марте 2018 года, потому что тогда он не играл. У него был спад. Опять же, мы знаем, что он хороший нападающий, но понимали, что против Македонии и Гибралтара на поле выйдет Мелкадзе. Тогда решили, что Феде лучше остаться в клубе, набрать форму пока остальные разъехались по сборным, и пробиться в состав, что, в общем-то, и получилось. Он пропустил сбор с национальной командой, работал в клубе, в апреле и мае здорово себя проявил в ЦСКА и получил вызов в главную команду страны.

Это говорит о том, что решение не брать его в молодежную сборную было правильным с точки зрения развития игрока. Похожая ситуация была с Ахметовым. Мы понимали, что он пока еще не готов на 100 процентов, чтобы помочь молодежной сборной. В октябре же увидели, что Ильзат набрал форму в ЦСКА, почувствовал уверенность. Вызвали его, и он сыграл в обоих матчах – и с Македонией, и с Австрией. (Андрей Михайлов, Илья Андреев)

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