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2 марта, 16:41

Алдонин — о назначении Дзагоева селекционером ЦСКА: «В способностях Алана никто не сомневается»

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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возвращение Алана Дзагоева в армейский клуб в качестве селекционера клуба.

«В способностях Алана никто не сомневается. Опять же стоит посмотреть, какой будет у него функционал в клубе, и как он себя будет реализовывать в новой сфере. То, что он вернулся в клуб в роли селекционера — это здорово, хорошая тенденция. Желаю ему успехов, развития, и чтобы ЦСКА от приглашения его лишь приобрел и стал сильнее», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Всего за основную команду красно-синих он провел 395 матчей, в которых отметился 77 голами и 93 результативными передачами.

Бывший футболист последние недели проходил стажировку в спортивном блоке ЦСКА. В его обязанности будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии и координационная работа.

Алан Дзагоев
Евгений Алдонин
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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