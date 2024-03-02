Алдонин — о назначении Дзагоева селекционером ЦСКА: «В способностях Алана никто не сомневается»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возвращение Алана Дзагоева в армейский клуб в качестве селекционера клуба.

«В способностях Алана никто не сомневается. Опять же стоит посмотреть, какой будет у него функционал в клубе, и как он себя будет реализовывать в новой сфере. То, что он вернулся в клуб в роли селекционера — это здорово, хорошая тенденция. Желаю ему успехов, развития, и чтобы ЦСКА от приглашения его лишь приобрел и стал сильнее», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Всего за основную команду красно-синих он провел 395 матчей, в которых отметился 77 голами и 93 результативными передачами.

Бывший футболист последние недели проходил стажировку в спортивном блоке ЦСКА. В его обязанности будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии и координационная работа.