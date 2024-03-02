Рианчо — о решении Абаскаля улететь из Санкт-Петербурга: «Я был бы с командой»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля вернуться в Москву накануне матча 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Ранее пресс-служба «Спартака» объявила, что испанский специалист будет смотреть за игрой на базе красно-белых.

«Каждый человек волен думать и делать то, что считает нужным. Я был бы с командой, но я уважаю все мнения», — сказал Рианчо «СЭ».

34-летний испанский специалист был дисквалифицирован на три матча (один — условно) после удаления в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). Тренер толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля.

Напомним, что «Спартак» прилетел в Санкт-Петербург прямо со сборов в ОАЭ, но без нападающего Квинси Промеса, которого не пустили в самолет с остальной командой.