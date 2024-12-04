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Алдонин — об интересе «Монако» к Файзуллаеву: «Перспективы такого перехода есть»

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на информацию об интересе «Монако» к полузащитнику армейцев Аббосбеку Файзуллаеву.

«Допускаю такую возможность. Он является лучшим молодым игроком Азии, а это тоже о чем-то говорит. У него хороший возраст, перспективы. Пусть и не конкретно сейчас, в данный момент. Но он показывал свой уровень и в прошлом сезоне, и на дистанции этого. Так что почему «Монако» не может им интересоваться? Это не первый и не второй клуб Франции, но он стабильно участвует в Лиге чемпионов. Поэтому перспективы такого перехода есть», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Алдонина.

В этом сезоне 21-летний Файзуллаев провел 22 матча за красно-синих во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.

В октябре Файзуллаев был признан лучшим молодым игроком года в Азии.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК Монако
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
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 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
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