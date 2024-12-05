Колыванов считает, что Файзуллаев может потянуть уровень «Монако»

Российский тренер Игорь Колыванов ответил на вопрос о возможном переходе вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в «Монако».

3 декабря об интересе монегасков к Файзуллаеву сообщал «РБ Спорт».

«Ему, наверное, хочется попробовать себя в хорошем европейском клубе. Тем более что ЦСКА сейчас ни за что не борется. Потянет ли он уровень «Монако»? Ну, Головин же потянул. В свое время к нему тоже были вопросы. Он ведь тоже уехал примерно в таком же возрасте, как Файзуллаев. Аббос, думаю, тоже потянет. Футболист он хороший, быстрый, техничный. Данные есть, чтобы прогрессировать», — цитирует Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 21-летний Файзуллаев провел 22 матча за красно-синих во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.