Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:01

Колыванов считает, что Файзуллаев может потянуть уровень «Монако»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Игорь Колыванов ответил на вопрос о возможном переходе вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в «Монако».

3 декабря об интересе монегасков к Файзуллаеву сообщал «РБ Спорт».

«Ему, наверное, хочется попробовать себя в хорошем европейском клубе. Тем более что ЦСКА сейчас ни за что не борется. Потянет ли он уровень «Монако»? Ну, Головин же потянул. В свое время к нему тоже были вопросы. Он ведь тоже уехал примерно в таком же возрасте, как Файзуллаев. Аббос, думаю, тоже потянет. Футболист он хороший, быстрый, техничный. Данные есть, чтобы прогрессировать», — цитирует Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 21-летний Файзуллаев провел 22 матча за красно-синих во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Монако
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Читайте также
«Спартаку» нужно сбросить балласт, «Краснодару» необходим дублер Кордобе, «Зениту» – новые Вендел и Клаудиньо. Кого надо купить этой зимой топ-клубам РПЛ
Украинцу Довбику исковеркали фамилию на форме «Ромы»
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
Фигуристку Сотникову ошибочно указали иноагентом в книжном магазине
Популярное видео
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алдонин — об интересе «Монако» к Файзуллаеву: «Перспективы такого перехода есть»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости