Степашин ответил, стоит ли «Крылья Советов» отправить в первую лигу в случае подтверждения слов Федорищева

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мыслями о наказании для «Крыльев Советов» после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

— Что будет, если докажут по эпизоду с «Крыльями»? Команду в первую лигу выводить?

— Причем здесь команда? Насчет 36 миллионов не знаю, если бы их давали на судей, «Крылья» были бы на первом месте.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

По словам президента РПЛ Александра Алаева, если слова губернатора подтвердятся, то «Крылья Советов» должны понести соответствующее строгое наказание.