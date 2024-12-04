Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:59

Степашин ответил, стоит ли «Крылья Советов» отправить в первую лигу в случае подтверждения слов Федорищева

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мыслями о наказании для «Крыльев Советов» после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

— Что будет, если докажут по эпизоду с «Крыльями»? Команду в первую лигу выводить?

— Причем здесь команда? Насчет 36 миллионов не знаю, если бы их давали на судей, «Крылья» были бы на первом месте.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

По словам президента РПЛ Александра Алаева, если слова губернатора подтвердятся, то «Крылья Советов» должны понести соответствующее строгое наказание.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Сергей Степашин
Читайте также
Турнир UFC 310 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
Игрока «Кристал Пэлас» Гехи могут наказать за надпись об Иисусе на радужной повязке
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
«Спартаку» нужно сбросить балласт, «Краснодару» необходим дублер Кордобе, «Зениту» – новые Вендел и Клаудиньо. Кого надо купить этой зимой топ-клубам РПЛ
Популярное видео
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Степашин: «Если бы «Динамо» было замешано в тех делах, о которых говорит Федорищев, мы были бы на первом месте в РПЛ»
Дегтярев о заявлении Федорищева про коррупцию в футболе: «Правоохранительные органы разберутся»
В МВД Самарской области сообщили, что проводят проверку по заявлению Федорищева о коррупции
Федорищев — о будущем Осинькина: «Я не имею права, не посоветовавшись с болельщиками, принять решение»
Федорищев: «С руководством РПЛ нет конструктивного взаимодействия»
Губернатор Самарской области Федорищев — о своем заявлении: «Я за базар отвечу»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Степашин: «Если бы «Динамо» было замешано в тех делах, о которых говорит Федорищев, мы были бы на первом месте в РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости