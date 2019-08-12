"Это стопроцентный пенальти, красная карточка и дисквалификация матчей на пять". Кучаев – о моменте с Чаловым

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал фол на Федоре Чалове в концовке матча 5-го тура с "Сочи" (0:0).

– Игра получилась тяжелой, – приводит слова Кучаева пресс-служба ЦСКА. – В первом тайме мы не сразу вошли в игру. С первых минут немного растерялись, у "Сочи" были стопроцентные моменты. После 15 минут мы перевернули игру и все оставшееся время доминировали, владели мячом, но до опасных моментов дело не удалось довести. Поэтому счет 0:0 более-менее закономерен.

Во время игры я не видел эпизод с Чаловым, но потом в раздевалке посмотрел повтор. Если был бы ВАР, это стопроцентный пенальти, красная карточка и дисквалификация матчей на пять. Это был умышленный удар локтем в нос. Наверное, уже пора определиться, играть нам с ВАР или без.

Жуткая травма Чалова. Все лицо в крови //

Виктор Гончаренко: "Нам могут ломать нос, а карточки получаем мы" //

Роман Бабаев: "Ошибки в ситуации с Сигурдссоном и Чаловым – перебор" //

ЦСКА – "Сочи": судья не назначил пенальти и не удалил Миладиновича за удар Чалова