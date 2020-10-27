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«Есть вопросы по судейству? Пишите письмо». В РФС отреагировали на заявление Аджоева

12:50
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал эмоциональное заявление президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева после матча с ЦСКА (1:5).

Ранее Аджоев заявил, что ему стыдно за российский футбол.

— Это уже не первое эмоциональное высказывание президента «Арсенала». Если есть конкретные претензии, существует совершенно четкая процедура. Клуб направляет письмо в РФС, и на комиссии все вопросы рассматриваются независимыми экспертами, включая иностранных специалистов. У нас ничего не поменялось. В среду состоится ЭСК. Если «Арсенал» успеет прислать сегодня письмо, то завтра мы его уже рассмотрим. Здесь все просто.

— А вы считаете, что заявление Аджоева — это перебор?

— Я любое эмоциональное высказывание понимаю. Люди переживают за свои команды. Но я ничего тут поделать не могу. Эмоции — часть футбола. (Виталий Айрапетов)

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