Есть ли преимущество в игре команды двумя смешанными составами? Отвечает Василий Березуцкий

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий, занявший должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам, отметил, что особого преимущества игры смешанными составами не дают.

— Нет никакого преимущества в игре смешанными составами, — сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе. — Сильная усталость, входишь в игру и в принципе уже заканчиваешь. Даже разбегаться не успеваешь, так даже тяжелее.

В продолжение второго сбора в Кампоаморе ЦСКА ждут товарищескте матчи с «Норшелланном» (5 февраля), «Оддом» (8 февраля) и «Зенитом» (9 февраля).