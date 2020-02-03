Есть ли преимущество в игре команды двумя смешанными составами? Отвечает Василий Березуцкий
Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий, занявший должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам, отметил, что особого преимущества игры смешанными составами не дают.
— Нет никакого преимущества в игре смешанными составами, — сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе. — Сильная усталость, входишь в игру и в принципе уже заканчиваешь. Даже разбегаться не успеваешь, так даже тяжелее.
В продолжение второго сбора в Кампоаморе ЦСКА ждут товарищескте матчи с «Норшелланном» (5 февраля), «Оддом» (8 февраля) и «Зенитом» (9 февраля).
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