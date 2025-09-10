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ESPN: форвард Рикельме не перейдет в «Зенит» в летнее трансферное окно, «Палмейрас» просит 15 миллионов евро

Руслан Минаев
Рикельме Филлипи.
Фото Global Look Press

«Зенит» отложил переговоры о переходе нападающего «Палмейраса» Рикельме Филлипи на зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По данным источника, причиной стала высокая сумма, которую бразильский клуб требует за 18-летнего форварда. «Палмейрас» планирует выручить за игрока 15 миллионов евро.

7 сентября сообщалось, что сине-бело-голубые предложили за Филлипи 8 миллионов евро в виде фиксированной суммы и 4 миллиона евро в виде бонусов.

На счету Рикельме только один матч за основную команду клуба из Сан-Паулу. За «Палмейрас» U-20 он сыграл в 68 встречах, забил 28 голов и сделал 4 результативные передачи. Контракт полузащитника с командой рассчитан до конца 2029 года.

В 2023-м Рикельме вместе со сборной Бразилии до 17 лет выиграл чемпионат Южной Америки.

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 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
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 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
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