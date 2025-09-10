Источник: клуб РПЛ интересуется грузинским форвардом Гулиашвили

Два топ-клуба из России и Турции заинтересованы в подписании грузинского форварда «Сараево» Георгия Гулиашвили, сообщает Klix.ba.

Как отмечает источник, «Сараево» получил предложения от этих команд в размере от 2 до 3 миллионов евро. В настоящее время клуб из Боснии и Герцеговины оценивает, какой вариант является лучшим, учитывая мнение самого игрока.

Гулиашвили также хотел арендовать «Штурм», однако «Сараево» отклонил предложение австрийцев, посчитав его неудовлетворительным.

В этом сезоне 24-летний Гулиашвили провел 7 матчей за «Сараево» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2028 года.