«Рубин» объявил о переходе защитника Арройо

Защитник «Бургоса» Андерсон Арройо перешел в «Рубин», сообщает пресс-служба казанского клуба.

25-летний колумбиец подписал контракт до лета 2029 года. Он будет играть под 12-м номером.

В 2018-м защитник перешел в «Ливерпуль» из «Форталесы», но не провел ни одного матча за мерсисайдцев. На правах аренды он играл за «Гент», «Алавес», «Мирандес», «Млада Болеслав» и «Андорру».

В сезоне-2024/25 Арройо провел 38 матчей за клуб сегунды, забил 1 гол и сделал 1 результативный пас.