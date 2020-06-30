Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что красота игры красно-белых при главном тренере Доменико Тедеско отходит на второй план. Сейчас главное — постараться попасть в еврокубки.

— Какое впечатление произвели красно-белых в первых двух турах после паузы?

— «Спартак» еще сыроват. Команда продолжает привыкать к идеям Тедеско, постепенно стабилизируется состав. Бросается в глаза, что красно-белые стараются действовать вторым номером. В Туле москвичи отдали мяч и очень грамотно выбегали в контратаки, забили потрясающие голы. Особенно стоит отметить третий, когда практически все сделал Ларссон, а Понсе потом еще и в «девятку» попал. Это как вишенка на торте.

— Против «Уфы» такой красоты мы не увидели.

— А я и предполагал, что «Спартаку» будет непросто. Вадик Евсеев был большим футболистом, жестким, неуступчивым. Сейчас он прививает такой стиль своим подопечным. Если бы не ВАР, красно-белые победили бы со счетом 1:0, и отрыв от ЦСКА сократился бы до трех очков. Это придало бы еще больше интриги дерби. У «Спартака» сохраняются шансы попасть в еврокубки. Если во вторник взять три очка, то все очень реально. У армейцев довольно непростой календарь.

— На ваш взгляд, ВАР отобрал два очка у «Спартака»?

— Я принимаю все, как есть. Без ВАР гол Соболева, наверное, засчитали бы. Сложно судить, мешал ли Жиго Беленову. Мне показалось, что вратарь все равно все видел. Если бы защитник хозяев оказался на 15-20 сантиметров левее, то, не исключаю, что взятие ворот и засчитали бы. Но в футболе все решают нюансы. Безбородов не побоялся и пошел смотреть видеоповтор. Это большой судья (не в плане роста, а по опыту и квалификации). Скорее всего, арбитр принял правильное решение.

— Между тем, Тедеско уже упрекают за невеселый, слишком прагматичный футбол. Александр Мостовой, например, не понял, почему дома против «Уфы» немец решил выйти в пять защитников.

— Ветераны всегда будут чем-то недовольны и желать лучшего. Но пока мы имеем то, что имеем. Если «Спартак» попадет в еврокубки, наверное, все забудут про невеселый футбол. Сейчас важен результат. Хотя я, конечно, склоняюсь к более привлекательной, зрелищной игре с обилием голов. «Спартак» 80-х и 90-х плясал от атаки. Но давайте признаем: руководство сделало ставку на этого тренера. Нужно подождать.

— Роман Широков еще в начале лета заметил: «Не вижу, в чем «Спартак» прибавил при Тедеско».

— Мне не совсем корректно кого-то критиковать. Принимаю все как есть. Голословно утверждать, что это плохо, а это хорошо, не готов. В любом случае нужно дать Тедеско время. Проблема в том, что «Спартаке» его дают, как правило, очень мало... От тебя все ждут результата здесь и сейчас. Дай бог, чтобы у Доменико получилось, и мы увидели бы красно-белых в Лиге чемпионов, если не в этом сезоне, то в следующем. (Виталий Айрапетов)