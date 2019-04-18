"Если на поле не упадет метеорит". В "Динамо" хотят открыть стадион матчем с "Арсеналом"

"Динамо" намерено провести матч 30-го тура премьер-лиги против "Арсенала" на реконструированной арене в Петровском Парке. Бело-голубые расторгли отношения с компанией, которая ранее была ответственна за состояние газона.

- Как уже многим известно, для решения проблемы с газоном была привлечена опытная фирма с международным опытом SIS Pitches Russia, - говорится на сайте болельщиков "Динамо". - Новый подсев травы состоялся в минувшее воскресенье. 1-2 мая планируется приступить к прошивке поля, к 15-16 мая прогнозируют получить готовый газон. 16 мая приедет (планируется) комиссия РФПЛ, которая должна дать ответ о возможности проведения матча с "Арсеналом" 26 мая.

Если да - об этом сразу объявят официально. Возможный план Б, если матч последнего тура не состоится - будет планироваться товарищеский матч перед Суперкубком. Открывать стадион будет исключительно матч с участием ФК "Динамо" Москва. Сотрудник SIS Pitches Russia заверил, что если на поле не упадет метеорит, игры можно будет проводить на газоне с 22 мая.

Команда, которая занималась управлением комплекса "ВТБ Арена", сменилась. С компанией, ответственной за состояние газона, были расторгнуты отношения, юристы работают над составлением им претензии. Сотрудник УК, в чьей зоне ответственности был контроль деятельности работы этой компании, уволен.

Напомним, стадион "Динамо" должен был открыться матчем 19-го тура премьер-лиги против "Спартака" (0:1). Однако эта встреча была перенесена в Химки из-за неготовности газона на обновленной арене.

"Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков после 23 туров.

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