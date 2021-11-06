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«Если Дзюба готов к роли запасного, с ним нужно продлевать контракт». Мнение Корнеева

Корнеев считает, что «Зениту» нужно продлевать контракт с Дзюбой, если он согласен на роль запасного
13:20
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал ситуацию с новым контрактом форварда команды Артема Дзюбы.

— Нужно ли продлевать контракт с Дзюбой еще на год?

— Не знаю, какие запросы будут у Артема. Но пока игрок функционирует и не приносит негатива в раздевалку в связи с тем, что нередко остается в запасе, думаю, клубу нужно с ним договориться о новом контракте. Выходя на замену, Дзюба старается и порой делает разницу. Сейчас ему выпала сложная роль — он играет меньше, чем раньше. Нужно посмотреть, готов ли он к ней. Если нет — тогда это точно проблема внутри коллектива. Эти моменты с ним нужно обязательно обговорить. Но вот сейчас я вижу, что Артем полезен «Зениту» и, в принципе, заслуживает нового соглашения, если желания и возможности сторон совпадут.

В сезоне-2021/22 Дзюба принял участие в 18 матчах «Зенита», на его счету 7 голов и 6 результативных передач, в последних трех играх 33-летний россиянин выходил на замену. Нынешний контракт футболиста действует до лета 2022 года.

Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на сайте «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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