«Если Дзюба готов к роли запасного, с ним нужно продлевать контракт». Мнение Корнеева
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал ситуацию с новым контрактом форварда команды Артема Дзюбы.
— Нужно ли продлевать контракт с Дзюбой еще на год?
— Не знаю, какие запросы будут у Артема. Но пока игрок функционирует и не приносит негатива в раздевалку в связи с тем, что нередко остается в запасе, думаю, клубу нужно с ним договориться о новом контракте. Выходя на замену, Дзюба старается и порой делает разницу. Сейчас ему выпала сложная роль — он играет меньше, чем раньше. Нужно посмотреть, готов ли он к ней. Если нет — тогда это точно проблема внутри коллектива. Эти моменты с ним нужно обязательно обговорить. Но вот сейчас я вижу, что Артем полезен «Зениту» и, в принципе, заслуживает нового соглашения, если желания и возможности сторон совпадут.
В сезоне-2021/22 Дзюба принял участие в 18 матчах «Зенита», на его счету 7 голов и 6 результативных передач, в последних трех играх 33-летний россиянин выходил на замену. Нынешний контракт футболиста действует до лета 2022 года.
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