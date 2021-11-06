Федотов: «В матче с ЦСКА «Сочи» нужно приложить максимум усилий и мастерства»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА.

«ЦСКА — хороший топовый соперник, который позволит нам с полной самоотдачей готовиться на сборах, — приводит слова Федотова официальный сайт «Сочи». - В нынешнем сезоне мы развиваемся и прогрессируем. Будет хорошая и интересная встреча. В матче с ЦСКА «Сочи» нужно приложить максимум усилий и мастерства».

Встреча «Сочи» с ЦСКА состоится 6 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

После 13 туров РПЛ «Сочи» набрал 24 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице. ЦСКА с 23 баллами идет на пятой позиции.