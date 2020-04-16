«Если бы я был толстым». Акинфеев рассказал, почему у него дома нет тренажерного зала

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чем занимается на карантине. Из-за пандемии коронавируса сезон в РПЛ приостановлен до 31 мая.

— Форму, конечно, поддерживаю, стараюсь, — сказал в интервью клубному YouTube-каналу Акинфеев. — У нас большие два парка здесь, народа очень мало, люди особо не гуляют. Стараюсь через день где-то минут по 20-25 по паркам побегать.

Конечно, очень тяжело без футбола, каких-то других нагрузок, без того же тренажерного зала. Я никогда не ставил перед собой цель поставить дома тренажерный зал. Если бы был пухлым, толстым или еще каким, то тогда бы задумался. Не хочу захламлять свой дом и превращать его в фитнес-зал.