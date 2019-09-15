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«Если будет шанс забить, воспользуюсь, но праздновать не буду». Гогуа — о матче «Тамбов» — ЦСКА

12:29
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Полузащитник ЦСКА Седрик Гогуа в преддверии матча 9-го тура РПЛ против его бывшей команды «Тамбова» отметил, что не станет праздновать забитые голы.

— Конечно, хочется хорошо сыграть против бывшей команды, — приводит клубная пресс-служба слова Гогуа в Twitter. — Но я в любом случае отдаю все силы и стараюсь проявить себя хорошо. Если будет шанс забить, я им воспользуюсь, но праздновать не буду. Я знаю, как и грает «Тамбов», но не концентрируюсь на этом. Главное — как мы сыграем сами.

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