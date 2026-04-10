Ещенко отметил игру Зобнина в последних матчах «Спартака»: «Больше всего сейчас нравится»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Романа Зобнина в текущем сезоне.

«Больше всего сейчас нравится Зобнин. У него есть спокойствие, лидерство, переменность игры, голевую недавно отдал. Он всегда был хорошим игроком, но просто не всегда играл в старте. Рома доказывает, что в 32 года еще хорош. Для меня Зобнин — одно из связующих звений игры «Спартака», — сказал Ещенко «СЭ».

В текущем сезоне Зобнин провел 27 игр за «Спартак», забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.