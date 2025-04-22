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ЭСК РФС разберет три эпизода матча «Оренбург» — «Динамо» Махачкала

Константин Белов
Корреспондент
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ЭСК РФС разберет три эпизода матча 25-го тура РПЛ между «Оренбургом» и махачкалинским «Динамо» (2:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Оренбург» попросил разобрать эпизоды с отмененным голом защитника Максима Сыщенко на 16-й минуте и назначенный пенальти на 33-й минуте матча в ворота «Динамо» Махачкала.

Гости попросили рассмотреть эпизод с удалением защитника Муталипа Алибекова за лишение явной возможности забить гол на 96-й минуте.

«Оренбург» после 25-го тура занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. «Динамо» Махачкала расположилось на 10 месте в турнирной таблице РПЛ (27 очков).

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
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 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
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