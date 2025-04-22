«Пари НН» пригласил Писарева в Нижний Новгород после слов о цели существования клуба

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» пригласил тренера сборной России Николая Писарева в Нижний Новгород.

«Пусть приезжает в Нижний Новгород. Я его лично приглашаю в таком случае через ваше издание. Покажем ему город, область с 800-летней историей. Покажем ему наши достопримечательности. Познакомим с нашим замечательным народом. Съездим в Дивеево, прислонимся к мощам Серафима Саровского, то есть даже некоторое воцерковление проведем. Поэтому рассуждать, не понимая, для чего он нужен: вот как только он побывает в Нижнем Новгороде, думаю, что понимание придет.

Каждый пытается заработать какие-то политические и информационные очки на «Нижнем Новгороде». Наша позиция такая: мы открыты для всех и уважаем всех. И неважно, человек топит за «Нижний Новгород», любит этот регион, либо поддерживает другие команды и форматы. Мы любим и уважаем всех, вне зависимости от их статуса, регалий, знаков отличия и так далее», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее Писарев в шоу «Это Футбол Брат» заявил, что не понимает, для чего существует «Пари НН».