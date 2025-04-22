Фомин рассказал, что ему понравилось комментировать голы Овечкина

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от видео, на котором он комментирует голы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

10 апреля «Динамо» опубликовало видео, как футболисты и главный тренер Марцел Личка комментируют голы Овечкина в НХЛ.

«Я комментировал в ролике гол Александра Овечкина, в таком поучаствовать интересно, хороший повод, поэтому согласился, — цитирует ТАСС Фомина. — Меня первым отправили комментировать, но смотришь, графика картинок немного не такая».

6 апреля в матче с «Айлендерс» (1:4) 39-летний Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету россиянина 897 голов.