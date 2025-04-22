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Фомин рассказал, что ему понравилось комментировать голы Овечкина

Руслан Минаев
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от видео, на котором он комментирует голы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

10 апреля «Динамо» опубликовало видео, как футболисты и главный тренер Марцел Личка комментируют голы Овечкина в НХЛ.

«Я комментировал в ролике гол Александра Овечкина, в таком поучаствовать интересно, хороший повод, поэтому согласился, — цитирует ТАСС Фомина. — Меня первым отправили комментировать, но смотришь, графика картинок немного не такая».

6 апреля в матче с «Айлендерс» (1:4) 39-летний Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету россиянина 897 голов.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Даниил Фомин
Футбол
Хоккей
НХЛ
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3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
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 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
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 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
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