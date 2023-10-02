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Судейство

Сегодня, 20:48

ЭСК РФС рассмотрит пять эпизодов по итогам матча «Ростов» — «Урал»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Фото ФК «Урал»

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Урал» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам по итогам матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

Екатеринбуржцы попросили рассмотреть назначенный пенальти в собственные ворота на 29-й минуте, неназначенный пенальти в ворота южан на 34-й минуте и удаление полузащитника команды Андрея Егорычева на 78-й минуте игры.

«Ростов» в свою очередь попросил комиссию рассмотреть эпизоды с возможным положением вне игры во время второго гола екатеринбуржцев на 17-й минуте игры и неназначенный пенальти в ворота «Урала» на 23-й минуте встречи.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. Судейский скандал в Ростове: серьезных ошибок не одна, а три! Почему молчал только Гончаренко?

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко остался недоволен судейством в игре с «Ростовом» и не сказал ни слова ни в послематчевом флеш-интервью, ни во время пресс-конференции. Президент екатеринбуржцев Григорий Иванов резко раскритиковал работу главного арбитра встречи Романа Галимова, за это функционера могут дисквалифицировать на срок до трех месяцев.

Серия «Ростова» без побед в РПЛ длится уже 6 матчей — 3 ничьих и 3 поражения. «Урал» не побеждает в чемпионате России на протяжении 5 матчей — 3 поражения и 2 ничьих.

«Ростов» с 10 очками занимает 11-е место в РПЛ. «Урал» с 15 очками — на 7-м месте.

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ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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Урал – Локомотив
 - : -
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Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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