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Сегодня, 13:31

Источник: президента «Урала» Иванова могут дисквалифицировать за высказывания в адрес судей

Виктория Кравченко
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РФС рассматривает варианты наказания президента «Урала» Григория Иванова за грубые слова в адрес судей после матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2), рассказал журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По данным источника, функционера могут отстранить от футбола после заседания Комитета по этике. Срок предполагаемой дисквалификации — три месяца.

Ранее Иванов сказал следующее: «Это вообще катастрофа. Их всех нужно взять и утопить. Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно».

Сегодня, 30 сентября, Иванов объяснил слова про «утопить судей».

«Урал» не побеждает в чемпионате России на протяжении 5 матчей — 3 поражения и 2 ничьих.

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
5
1
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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