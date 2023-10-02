Наумов назвал самую проблемную зону «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов объяснил, какая линия в команде требует усиления в первую очередь.

«По-прежнему беспокоит центр обороны «Локомотива». В недавнем матче с «Нижним Новгородом» во втором тайме центральный защитники допустили ошибку, после которой Босельи мог забивать. Другой игрок сразу нанес бы удар, и получился гол. Тогда у железнодорожников возникли бы серьезные трудности. Центр обороны — это самая проблемная зона «Локомотива», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

После 10 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Второе место занимают «Крылья Советов» (21 очко). Замыкает тройку «Локомотив» (18 очков).