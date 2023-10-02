«Рубин» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Рубин» обратился в ЭСК по итогам матча с «Краснодаром» (0:2) в 10-м туре РПЛ.

Казанцы попросили рассмотреть гол нападающего Джона Кордобы на 24-й минуте на предмет возможного нарушения правил.

«Краснодар» набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблице РПЛ. «Рубин» располагается на 13-м месте в таблице с 9 очками.