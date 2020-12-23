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ЭСК РФС: Панин ошибся, не удалив Гогуа в матче с «Арсеналом»

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Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. «Арсенал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Игоря Панина в эпизодах матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (0:1), сообщает сайт РФС.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Ротора» сыграл в мяч головой, а не рукой.

2. Судья ошибочно не удалил игрока «Ротора» Седрика Гогуа на 67-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник «Ротора» Седрик Гогуа после игры в мяч совершил серьезное нарушение правил игры, продолжив движение прямой ногой в область колена соперника с использованием шипов, что очевидно угрожает его безопасности.

3. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Арсенала» на 80-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что на футболисте «Ротора» Фламарионе совершен фол по неосторожности — подножка.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212926

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